Орбан призвал не допустить расширения украинского конфликта

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что призвал глав Евросоюза во время саммита в Праге вести переговоры о нерасширении украинского конфликта. Политик подчеркнул, что Будапешт отстоял национальные интересы при принятии восьмого пакета санкций ЕС против России, так как они не коснулись важной для страны сферы энергетики. В обращении, которое появилось в соцсетях, Орбан заметил, что на саммите обсудили "два животрепещущих вопроса".

"Я отстаивал венгерскую точку зрения, что самое главное — это мир и недопущение эскалации. В настоящий момент события указывают на это направление, но нам нужны прекращение огня и переговоры. Я просил лидеров крупнейших государств Евросоюза, чтобы каждый пытался вести переговоры о том, чтобы мы помешали распространению войны", — сказал венгерский премьер.

Второй темой на саммите стала энергетика. В этом вопросе, по словам Орбана, удалось достичь всех важных венгерских национальных целей. Будапешт был освобождён от болезненных для страны пунктов восьмого пакета антироссийских рестрикций, указал глава венгерского правительства.

Этот пакет санкций не распространяется ни на поставки газа в Венгрию, ни на энергию АЭС и даже позволяет стране без помех продолжать строить АЭС "Пакш-2", подчеркнул Орбан. Кроме того, Будапешт призвал Еврокомиссию принять немедленные меры по снижению цен на энергию после того, как санкции в отношении Москвы привели к резкому росту цен на энергоносители по всей Европе.