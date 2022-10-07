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7 октября, 19:36

ВСУ весь день обстреливали село в Белгородской области

Глава Белгородской области Гладков заявил, что ВСУ весь день обстреливали село Щетиновка

Украинские войска весь день обстреливают село Щетиновка в Белгородской области. Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, жители населённого пункта сейчас находятся в безопасности.

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"Сегодня ВСУ весь день обстреливали Щетиновку Белгородского района. Жители села находятся в безопасности: кто-то выехал к родственникам, кого-то вывезли в пункт временного размещения. Есть раненый мирный житель. Вся необходимая медицинская помощь ему оказана. Подробную информацию о масштабе разрушений опубликую позже, после подомового обхода территории", — написал глава Белгородской области в телеграм-канале.

Ранее Лайф уже писал, что в Белгородской области обстреляли село Щетиновка. Также была информация, что обстреливается окраина посёлка Дальнего в Валуйском округе. Информации о разрушениях и пострадавших оттуда пока не поступало.

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ТАСС / Евгений Силантьев

Иван Косицын

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