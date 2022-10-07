ВСУ весь день обстреливали село в Белгородской области

Украинские войска весь день обстреливают село Щетиновка в Белгородской области. Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, жители населённого пункта сейчас находятся в безопасности.

"Сегодня ВСУ весь день обстреливали Щетиновку Белгородского района. Жители села находятся в безопасности: кто-то выехал к родственникам, кого-то вывезли в пункт временного размещения. Есть раненый мирный житель. Вся необходимая медицинская помощь ему оказана. Подробную информацию о масштабе разрушений опубликую позже, после подомового обхода территории", — написал глава Белгородской области в телеграм-канале.