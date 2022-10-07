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7 октября, 19:23

Путин перевёл имущество "Сахалина-1" в собственность России

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому всё имущество проекта "Сахалин-1" и его оператора "Эксон нефтегаз лимитед" перейдёт российскому оператору. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

"Правительство Российской Федерации создаёт российское общество с ограниченной ответственностью, которому на основании настоящего указа переходят все предусмотренные соглашением права и обязанности объединения юридических лиц <…> в том числе права и обязанности оператора ("Компания "Эксон нефтегаз лимитед")", гласит текст президентского распоряжения.

Иностранные участники проекта должны в течение месяца согласиться или отказаться от перерегистрации своих долей на нового оператора.

"Принять в собственность доли в уставном капитале пропорционально принадлежавшим каждому из них долям участия по соглашению", говорится в документе.

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Ранее Лайф писал об остановке добычи нефти и газа на проекте "Сахалин-1". До этого компания "Эксон нефтегаз лимитед" сильно сократила добычу нефти.

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ТАСС / Николай Михальченко

Матвей Шандрыголов

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