Путин перевёл имущество "Сахалина-1" в собственность России

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому всё имущество проекта "Сахалин-1" и его оператора "Эксон нефтегаз лимитед" перейдёт российскому оператору. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

"Правительство Российской Федерации создаёт российское общество с ограниченной ответственностью, которому на основании настоящего указа переходят все предусмотренные соглашением права и обязанности объединения юридических лиц <…> в том числе права и обязанности оператора ("Компания "Эксон нефтегаз лимитед")", — гласит текст президентского распоряжения.

Иностранные участники проекта должны в течение месяца согласиться или отказаться от перерегистрации своих долей на нового оператора.

"Принять в собственность доли в уставном капитале пропорционально принадлежавшим каждому из них долям участия по соглашению", — говорится в документе.