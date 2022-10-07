Цена нефти Brent перевалила за $98 впервые с 31 августа
Цена нефти марки Brent с поставкой в декабре 2022 года поднималась выше $98. Стоимость барреля перевалила эту отметку впервые с 31 августа 2022 года, об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
Так, на 18:42 мск цена Brent росла до $98,18, а к 18:52 мск находилась на уровне $97,99. Фьючерс на нефть WTI с поставкой в ноябре также рос — до $92,38 за баррель.
А ранее страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на попытки США переубедить их. Также было решено продлить сделку об объёмах добычи до 31 декабря 2023 года. Американский президент Джо Байден признался, что разочарован данным решением. По его словам, Белый дом ещё рассматривает дальнейшие шаги.
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