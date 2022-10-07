Цена нефти Brent перевалила за $98 впервые с 31 августа

Цена нефти марки Brent с поставкой в декабре 2022 года поднималась выше $98. Стоимость барреля перевалила эту отметку впервые с 31 августа 2022 года, об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Так, на 18:42 мск цена Brent росла до $98,18, а к 18:52 мск находилась на уровне $97,99. Фьючерс на нефть WTI с поставкой в ноябре также рос — до $92,38 за баррель.