Медведев поднял вопрос выполнения гособоронзаказа на совещании на заводе "Авангард"
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в рамках визита на Московский машиностроительный завод "Авангард" провёл совещание, на котором поднял вопрос выполнения гособоронзаказа.
"Предприятие занимает лидирующие позиции в производстве зенитных ракет, комплексов, противоракетной обороны. Здесь очень серьёзный государственный оборонный заказ. Давайте поговорим о том, какие дополнительные задачи стоят сейчас перед предприятием", — предложил зампред СФ.
Медведев уточнил, что текущие задачи касаются расширения производства и увеличения количества выпускаемых предприятием изделий.
Ранее Лайф писал, что "Ростех" применил наработки по Су-47 "Беркут" в создании беспилотников. В своё время проект Су-47 был остановлен в пользу разработки истребителя Су-57, который сегодня поступает в войска.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина