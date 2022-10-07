Медведев поднял вопрос выполнения гособоронзаказа на совещании на заводе "Авангард"

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в рамках визита на Московский машиностроительный завод "Авангард" провёл совещание, на котором поднял вопрос выполнения гособоронзаказа.

"Предприятие занимает лидирующие позиции в производстве зенитных ракет, комплексов, противоракетной обороны. Здесь очень серьёзный государственный оборонный заказ. Давайте поговорим о том, какие дополнительные задачи стоят сейчас перед предприятием", — предложил зампред СФ.

Медведев уточнил, что текущие задачи касаются расширения производства и увеличения количества выпускаемых предприятием изделий.