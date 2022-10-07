Путин и Лукашенко продолжили общение тет-а-тет после саммита лидеров стран СНГ
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко продолжили своё общение после завершения неформального саммита лидеров стран СНГ, сообщает телеграм-канал "Пул первого".
"Неформальный саммит глав государств стран СНГ завершён. Но Лукашенко и Путин продолжили общение один на один", — говорится в сообщении.
Напомним, 7 октября в Петербурге прошла неформальная встреча лидеров стран СНГ. Ранее Лайф сообщал, что в ходе саммита президент России Владимир Путин заявил о необходимости проработки мер для предотвращения конфликтов на территории Содружества Независимых Государств.
Новости
Сербия изучит два варианта подключения к нефтепроводу "Дружба" из-за санкций ЕС
сегодня в 15:33
Путин лично проводил глав стран СНГ после окончания саммита в Петербурге
сегодня в 15:27
Отдал всего два гейма: Медведев разгромил Баутисту Агута на турнире в Астане и теперь сыграет с Джоковичем
сегодня в 15:25
Getty Images / Handout / Kremlin Press Office