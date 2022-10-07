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7 октября, 15:34

Путин и Лукашенко продолжили общение тет-а-тет после саммита лидеров стран СНГ

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко продолжили своё общение после завершения неформального саммита лидеров стран СНГ, сообщает телеграм-канал "Пул первого".

"Неформальный саммит глав государств стран СНГ завершён. Но Лукашенко и Путин продолжили общение один на один", — говорится в сообщении.

Путин лично проводил глав стран СНГ после окончания саммита в Петербурге

Путин лично проводил глав стран СНГ после окончания саммита в Петербурге

Напомним, 7 октября в Петербурге прошла неформальная встреча лидеров стран СНГ. Ранее Лайф сообщал, что в ходе саммита президент России Владимир Путин заявил о необходимости проработки мер для предотвращения конфликтов на территории Содружества Независимых Государств.

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Getty Images / Handout / Kremlin Press Office

Артур Белкин

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