Путин и Лукашенко продолжили общение тет-а-тет после саммита лидеров стран СНГ

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко продолжили своё общение после завершения неформального саммита лидеров стран СНГ, сообщает телеграм-канал "Пул первого".

"Неформальный саммит глав государств стран СНГ завершён. Но Лукашенко и Путин продолжили общение один на один", — говорится в сообщении.