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7 октября, 15:27

Путин лично проводил глав стран СНГ после окончания саммита в Петербурге

В Петербурге завершился неформальный саммит лидеров стран СНГ

В Санкт-Петербурге завершился неформальный саммит лидеров стран СНГ. Провожать его гостей лично вышел президент России Владимир Путин.

Путин лично проводил глав стран СНГ после окончания саммита в Петербурге. Видео © LIFE

После завершения всех мероприятий в Константиновском дворце остались лишь президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Помимо них участие в саммите приняли президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер‑министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Все лидеры, за исключением Алиева и Токаева, приехали в Константиновский дворец на автомобилях Aurus, тогда как главы Азербайджана и Казахстана выбрали для этого более привычные для них Maybach и Mercedes.

Путин: Страны СНГ давно переходят на расчёты в национальных валютах

Путин: Страны СНГ давно переходят на расчёты в национальных валютах

Ранее Лайф сообщал, что в ходе саммита президент России Владимир Путин заявил о необходимости проработки мер для предотвращения конфликтов на территории Содружества Независимых Государств.

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LIFE

Артур Белкин
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