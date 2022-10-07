Путин лично проводил глав стран СНГ после окончания саммита в Петербурге
В Петербурге завершился неформальный саммит лидеров стран СНГ
В Санкт-Петербурге завершился неформальный саммит лидеров стран СНГ. Провожать его гостей лично вышел президент России Владимир Путин.
Путин лично проводил глав стран СНГ после окончания саммита в Петербурге. Видео © LIFE
После завершения всех мероприятий в Константиновском дворце остались лишь президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Помимо них участие в саммите приняли президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер‑министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.
Фото © LIFE
Все лидеры, за исключением Алиева и Токаева, приехали в Константиновский дворец на автомобилях Aurus, тогда как главы Азербайджана и Казахстана выбрали для этого более привычные для них Maybach и Mercedes.
Ранее Лайф сообщал, что в ходе саммита президент России Владимир Путин заявил о необходимости проработки мер для предотвращения конфликтов на территории Содружества Независимых Государств.
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