Заслуженный тренер РФ и президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин рассказал газете "Петербургский дневник" о том, как Владимир Путин обучался дзюдо у его отца. По словам тренера, когда будущий глава государства пришёл с друзьями записываться в секцию, Анатолий Рахлин предложил им продемонстрировать свои способности. Тогда Путин подтянулся меньше своего друга, однако только он один в итоге попал в секцию.

"(Отец. — Прим. Лайфа) объяснил это так: "Я видел, что ты можешь подтянуться столько-то раз, и ты это сделал, выложился на 100%, а твой товарищ мог больше, но не стал, решив, что этого хватит", — рассказал Рахлин.

В те времена тренировки проходили в тяжёлых условиях, однако ребята из группы, в которой занимался Путин, вынесли все сложности и стали любимыми учениками Анатолия Рахлина. Он воспитывал в них чувство товарищества. Анатолий Рахлин считал, что Владимир Путин мог построить блестящую спортивную карьеру. Он выполнял все нормативы по самбо и дзюдо, а также побеждал на чемпионатах Ленинграда, однако всё же выбрал другой путь.

"Сейчас я удивляюсь огромной работоспособности Владимира Владимировича, его умению успешно контролировать ситуацию. Он просчитывает всё не на один-два хода вперёд, а, как в шахматах, на десять ходов вперёд. Это позволит ему писать историю, её ведь всегда пишут победители", — заявил Рахлин и добавил, что сейчас он находится в Грозном, где 7 октября откроют Центр олимпийской подготовки по дзюдо имени Владимира Путина.