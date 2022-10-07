Подаренный Путину белорусский трактор собирают по спецзаданию

Трактор BELARUS-1523.3, который президенту России Владимиру Путину подарил белорусский коллега Александр Лукашенко, выполнят по специальному техническому заданию. А выглядеть он будет так же, как и на самом сертификате, рассказали в пресс-службе Минского тракторного завода.

Подарок Владимиру Путину от Александра Лукашенко. Фото © Telegram / "Пул Первого"

"Этот трактор сейчас сдают в цехе опытного производства, потому что у него специальное техническое задание. Базовые характеристики соответствуют модели, которая сходит с конвейера, но эта модель — по специальному техническому заданию. Он будет точно такой, каким вы видите его на сертификате. У нас такой цвет, это наш трактор", — сказала пресс-секретарь завода в беседе с "Газетой.ru".

При этом стоимость трактора разглашать не стали, посчитав это неуместным. Представители также отметили, что завод не занимается глобальной продажей.