Собаки, леопарды и эротический календарь: Самые неординарные подарки Путину на день рождения

Каждый год президент России Владимир Путин получает подарки от соотечественников, а также от жителей разных стран мира. Редакция РИА ФАН собрала самые смелые и неординарные знаки внимания, которые были оказаны главе государства.

Первым в 2000 году стал презент от Сергея Шойгу, который тогда занимал должность министра по чрезвычайным ситуациям. Он подарил Путину собаку породы лабрадор. Глава государства назвал её Кони и не раз был замечен в её компании на официальных встречах с российскими политиками и представителями мировых стран.

Президент России Владимир Путин и лабрадор Кони во время встречи в резиденции "Бочаров Ручей" с королём Иордании. 2005 год. Фото © ИТАР-ТАСС / Владимир Родионов

Следующим знаком внимания стал уссурийский тигрёнок, который не на шутку удивил Путина. Глава государства даже назвал его самым оригинальным подарком в своей жизни. В итоге животному дали имя Маша и поселили в геленджикском "Сафари-парке". Также в числе экзотических и совсем не домашних животных были и переднеазиатские леопарды. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов присылал Путину в 2009 году двух особей. Их также отправили под присмотр специалистов, но уже в сочинский питомник.

Владимир Путин посетил Центр разведения и реабилитации леопардов в Сочи. 2014 год. Фото © ИТАР-ТАСС / Алексей Никольский

А в 2017 году глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил Путину щенка алабая по кличке Верный. Это событие получило широкое освещение в СМИ, никто не смог остаться равнодушным от опубликованных кадров. В Сети отмечали, как грубо держал щенка лидер Туркмении и как заботливо и аккуратно его взял наш президент.

Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дарит щенка породы алабай по кличке Верный президенту России Владимиру Путину. 2017 год. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дарит щенка породы алабай по кличке Верный президенту России Владимиру Путину. 2017 год. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Глава государства также получал животных и на прочие праздники по поводу и без. В их числе, например, каракачанская овчарка Баффи, щенок акита-ину, шарпланинская овчарка, пёс древней породы тайган, несколько лошадей и коза. Однако только ими дело не ограничивается. К празднику Путина не раз подходили со всей креативностью и юмором. В свой 50-летний юбилей он даже получил сборник "100 анекдотов про Путина".

Писатель Андрей Битов, журналист Александр Архангельский, писатель Валентин Распутин и писательница Татьяна Устинова на встрече с Путиным в Государственном музее им. А.С. Пушкина. Фото © ИТАР-ТАСС / Станислав Красильников

В 2009 году глава государства встречал день рождения в кругу писателей и получил множество книг, которые сопровождались дарственными подписями. Например, писатель Андрей Битов написал на своём издании "Битва": "От рядового командиру, за которого я буду стоять до конца". А в 2012 году Дмитрий Медведев вручил Путину книгу Александра Бенуа о Царском Селе, изданную в 1910 году.

Но самым креативным печатным подарком стал эротический календарь, который в 2010 году для президента подготовили студентки журфака МГУ. Девушки позировали в одном нижнем белье, а фото были подписаны такими фривольными надписями, как "Пожары потушили, а я всё ещё горю". Однако подарок оценили далеко не все. Выходка студенток наделала много шума.