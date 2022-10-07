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7 октября, 12:09

Путин наградил главу Минсельхоза Херсонской области Ковалёва орденом Мужества посмертно

<p>Министр сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области Алексей Ковалёв. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/kherson_news_info/29118" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Новости Херсонщины</a></p>

Министр сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области Алексей Ковалёв. Обложка © t.me / Новости Херсонщины

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно министра сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области Алексея Ковалёва. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За самоотверженность, мужество и отвагу наградить орденом Мужества Ковалёва Алексея Ивановича — министра сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области (посмертно)", — сказано в документе.

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Лайф сообщал, что заместитель председателя Администрации Херсонской области Алексей Ковалёв скончался в результате полученного огнестрельного ранения в ходе нападения на его квартиру 28 августа. Жертвой злоумышленников также стала девушка, проживавшая с погибшим. Следственный комитет России начал расследование обстоятельств убийства.

Оксана Попова

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