Путин наградил главу Минсельхоза Херсонской области Ковалёва орденом Мужества посмертно

"За самоотверженность, мужество и отвагу наградить орденом Мужества Ковалёва Алексея Ивановича — министра сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области (посмертно)", — сказано в документе.

Лайф сообщал, что заместитель председателя Администрации Херсонской области Алексей Ковалёв скончался в результате полученного огнестрельного ранения в ходе нападения на его квартиру 28 августа. Жертвой злоумышленников также стала девушка, проживавшая с погибшим. Следственный комитет России начал расследование обстоятельств убийства.