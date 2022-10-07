Путин наградил главу Минсельхоза Херсонской области Ковалёва орденом Мужества посмертно
Министр сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области Алексей Ковалёв. Обложка © t.me / Новости Херсонщины
Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно министра сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области Алексея Ковалёва. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
"За самоотверженность, мужество и отвагу наградить орденом Мужества Ковалёва Алексея Ивановича — министра сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области (посмертно)", — сказано в документе.
Лайф сообщал, что заместитель председателя Администрации Херсонской области Алексей Ковалёв скончался в результате полученного огнестрельного ранения в ходе нападения на его квартиру 28 августа. Жертвой злоумышленников также стала девушка, проживавшая с погибшим. Следственный комитет России начал расследование обстоятельств убийства.