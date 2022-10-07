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7 октября, 14:39

Лесной пожар добрался до каменных истуканов острова Пасхи

<p>Повреждённые пожаром моаи. Фото © Национальный совет Чили по вопросам монументов (<a href="https://www.monumentos.gob.cl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CMN</a>)</p>

Повреждённые пожаром моаи. Фото © Национальный совет Чили по вопросам монументов (CMN)

Моаи — знаменитые каменные статуи-монолиты с острова Пасхи — пострадали в результате природного пожара, сообщает Национальный совет Чили по вопросам монументов (CMN).

Огонь вспыхнул 4 октября в Национальном парке Рапануи в районе вулкана Рано-Рараку и уничтожил почти 60 гектаров. Локализовать возгорание удалось только спустя сутки, пламя успело повредить район, в котором находится множество моаи.

"Пока невозможно назвать точное число пострадавших [монументов], поскольку бригады специалистов всё ещё проводят диагностику и регистрацию, чтобы установить точное количество моаи и других объектов, пострадавших от пожара", — сообщили сотрудники совета.

Всего в парке Рапануи находится 386 моаи. Из них 265 расположены снаружи вулкана и 121 — на внутренних склонах кратера.

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Ирина Фальке

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