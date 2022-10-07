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Опубликовано 7 октября 2022, 17:35
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Путин наградил депутата Госдумы Водолацкого орденом Мужества

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Президент России Владимир Путин наградил первого замглавы Комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого орденом Мужества. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении важных государственных задач, наградить орденом Мужества Водолацкого Виктора Петровича", — указывается в тексте документа.

Путин наградил главу Минсельхоза Херсонской области Ковалёва орденом Мужества посмертно
Путин наградил главу Минсельхоза Херсонской области Ковалёва орденом Мужества посмертно

Ранее Лайф сообщал, что Виктор Водолацкий был утверждён в качестве депутата-координатора по работе с Луганской Народной Республикой (ЛНР).

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Артур Белкин
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