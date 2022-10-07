Путин наградил депутата Госдумы Водолацкого орденом Мужества
Обложка © ТАСС / Александр Река
Президент России Владимир Путин наградил первого замглавы Комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого орденом Мужества. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении важных государственных задач, наградить орденом Мужества Водолацкого Виктора Петровича", — указывается в тексте документа.
Ранее Лайф сообщал, что Виктор Водолацкий был утверждён в качестве депутата-координатора по работе с Луганской Народной Республикой (ЛНР).