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7 октября, 14:35

Путин наградил депутата Госдумы Водолацкого орденом Мужества

<p>Обложка © ТАСС / Александр Река</p>

Обложка © ТАСС / Александр Река

Президент России Владимир Путин наградил первого замглавы Комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого орденом Мужества. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении важных государственных задач, наградить орденом Мужества Водолацкого Виктора Петровича", — указывается в тексте документа.

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Ранее Лайф сообщал, что Виктор Водолацкий был утверждён в качестве депутата-координатора по работе с Луганской Народной Республикой (ЛНР).

Артур Белкин

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