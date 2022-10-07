В швейцарском городе Винтертур скорректируют работу крематория в целях экономии газа

Власти швейцарского города Винтертур решили скорректировать работу местного крематория в целях экономии газа в рамках соответствующего пакета принятых мер. Об этом говорится в заявлении городского совета.

Городские власти отмечают, что сейчас по всей Швейцарии идёт кампания по экономии энергии и введённые меры должны стать примером для всего населения. Часть мер может сэкономить не так много энергии, однако куда важнее в данном случае их "внешний эффект".

"Крематорий на кладбище Розенберг является одним из самых современных в Швейцарии и имеет две кремационные линии, отапливаемые газом. Stadtgrün (департамент, отвечающий за работу городского кладбища и крематория. — Прим. Лайфа) адаптировал процедуры и время работы крематория таким образом, что теперь требуется только одна печная линия. Кремации проводятся с пяти утра до десяти вечера, а не с шести утра до шести вечера", — говорится в сообщении.