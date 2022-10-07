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7 октября, 14:23

Кудерметова вышла в полуфинал теннисного турнира в Тунисе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в четвертьфинале турнира в тунисском Монастире победила Диану Парри из Франции со счётом 6:4, 6:1. Призовой фонд соревнований Jasmin Open Monastir, проходящих на хардовом покрытии, составляет 252 тысячи долларов.

Встреча продолжалась почти полтора часа. За это время россиянка исполнила восемь эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11, отдав французской теннисистке одну свою подачу.

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Следующей соперницей Кудерметовой на турнире в Тунисе будет другая представительница Франции — Ализе Корне. Полуфинальный матч состоится в субботу, 8 октября.

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WTA

Роман Фейгин

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