"Единая Россия" предложила организовать детям мобилизованных бесплатный отдых в лагерях

"Единая Россия" предложила организовать для детей подпавших под мобилизацию граждан бесплатный отдых в лагерях в осенние каникулы. Обеспечить такую возможность главам муниципалитетов поручил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Помимо непосредственной помощи с экипировкой и подготовкой к участию в СВО наших ребят, адресной помощи их семьям по самым разным вопросам, которую сегодня оказывают отделения "Единой России" во всех регионах, мы можем оказать поддержку нашим бойцам, организовав отдых для их детей в лагерях", — написал он в телеграм-канале.

Турчак рассказал, что во многих российских регионах детям из малоимущих семей дают бесплатные путёвки в лагеря или компенсируют родителям затраты на поездки. Он также добавил, что аналогичную практику необходимо распространить и на семьи мобилизованных военнослужащих.

"Секретарей региональных отделений "Единой России", глав муниципалитетов прошу обеспечить возможность бесплатного отдыха в лагерях для детей военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации или отправившихся в зону СВО добровольно", — поручил секретарь генсовета партии.