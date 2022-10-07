Хоккеиста "Ак Барса" дисквалифицировали на пять матчей за удар соперника коленом
Защитника казанского "Ак Барса" Кирилла Адамчука дисквалифицировали за нанесение травмы сопернику в матче регулярного чемпионата КХЛ против екатеринбургского "Автомобилиста". Об этом сообщается на сайте лиги.
На 11-й минуте матча, который состоялся накануне в Казани, Адамчук ударил коленом канадского нападающего "Автомобилиста" Кёртиса Волка и был удалён до конца игры. Волка, имеющего опыт выступления за сборную Казахстана, под руки увели в подтрибунное помещение. Ожидается, что его восстановление займёт около двух месяцев.
Встреча "Ак Барса" и "Автомобилиста" завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1. Екатеринбургский клуб набрал 23 очка и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ. "Ак Барс" с 19 баллами занимает третье место.
ХК "Ак Барс"