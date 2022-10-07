"Человек, меняющий мир": Поздравление для Путина появилось на здании Рейхстага в Берлине
Поздравление для Владимира Путина появилось на здании Рейхстага в Берлине
В день рождения главы государства Владимира Путина в Берлине появилось поздравление с его цитатой, которую он произнёс на церемонии принятия в состав России четырёх новых территорий в Кремле: "Российские власти сделают всё необходимое для того, чтобы привести в чувство горячие головы западных элит". Видео опубликовано в телеграм-канале "ZАЩИТНИКИ".
Поздравление для Владимира Путина появилось на здании Рейхстага в Берлине. Видео © t.me / ZАЩИТНИКИ
"Россия сделает всё, чтобы привести в чувства горячие головы на Западе. С днём рождения, человек, меняющий мир", — гласит надпись.
На опубликованных кадрах видно, что цитата президента страны и поздравление для него расположилось на здании Рейхстага в Берлине. Появляющаяся надпись сопровождается радостными возгласами и аплодисментами присутствующих.
Сегодня Владимира Путина уже поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров, который подчеркнул, что политик возглавил страну, когда та была в глубоком экономическом и политическом кризисе, однако в кратчайшие сроки Путин смог решить основные проблемы государства и превратить Россию в одну из самых сильных мировых держав. Поздравления в адрес Путина направил и глава КНДР Ким Чен Ын, который обратил внимание на заслуги президента страны в "строительстве сильной России". Сам российский лидер заметил, что сильнее всего ждёт поздравления от родных и близких, а его внуки дарят ему поделки и рисунки в честь дня рождения.
Кадр из видео / t.me / ZАЩИТНИКИ