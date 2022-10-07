"Человек, меняющий мир": Поздравление для Путина появилось на здании Рейхстага в Берлине

В день рождения главы государства Владимира Путина в Берлине появилось поздравление с его цитатой, которую он произнёс на церемонии принятия в состав России четырёх новых территорий в Кремле: "Российские власти сделают всё необходимое для того, чтобы привести в чувство горячие головы западных элит". Видео опубликовано в телеграм-канале "ZАЩИТНИКИ".