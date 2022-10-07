Илон Маск назвал Байдена слишком старым для второго срока президентства

Президент США Джо Байден очень старый, чтобы вновь баллотироваться на должность главы государства, так как ему "трудно будет оставаться в контакте с людьми". Об этом американский предприниматель Илон Маск заявил в интервью Financial Times .

"Не надо, чтобы был слишком большой разрыв между вашим возрастом и средним возрастом населения, потому что тогда очень трудно будет оставаться в контакте с людьми. <…> Возможно, разрыв в одно поколение это ещё нормально. Но в два? Не знаю, но, когда у вас уже правнуки, насколько вам близки проблемы людей? Возможно ли вообще сохранять с ними связь в такой ситуации?" — пояснил он.