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7 октября, 14:07

Илон Маск назвал Байдена слишком старым для второго срока президентства

Президент США Джо Байден очень старый, чтобы вновь баллотироваться на должность главы государства, так как ему "трудно будет оставаться в контакте с людьми". Об этом американский предприниматель Илон Маск заявил в интервью Financial Times.

"Не надо, чтобы был слишком большой разрыв между вашим возрастом и средним возрастом населения, потому что тогда очень трудно будет оставаться в контакте с людьми. <…> Возможно, разрыв в одно поколение это ещё нормально. Но в два? Не знаю, но, когда у вас уже правнуки, насколько вам близки проблемы людей? Возможно ли вообще сохранять с ними связь в такой ситуации?" пояснил он.

Байдену предрекли полный провал при попытке переизбраться на второй срок

Байдену предрекли полный провал при попытке переизбраться на второй срок

Напомним, президент США Джо Байден в беседе с правозащитником и телеведущим Элом Шарптоном заявил, что намерен снова принять участие в выборах главы государства. А в Федеральную избирательную комиссию Штатов уже подана заявка на регистрацию движения в поддержку участия действующего американского лидера в выборах 2024 года.

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Getty Images / Patrick Pleul / picture alliance via Getty Images

Татьяна Миссуми

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