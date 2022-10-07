"Я со своей Родиной": Звезда "Сватов" рассказала, как религия помогает ей в сложные времена

Заслуженная артистка России Олеся Железняк рассказала в интервью газете "Петербургский дневник" о том, что ей помогает пережить сложные времена. По словам звезды "Сватов", всё дело в православии и молитвах, без которых она бы не справилась.

"Вы знаете, буквально на днях мы говорили об этом с моим коллегой. И решили для себя, что на самом-то деле выбора сейчас нет. Я со своей страной, со своей Родиной. Я страдаю вместе с ней и буду делать всё, что я могу делать на своём месте. А если потребуется, значит, и на любом другом", — заявила она.