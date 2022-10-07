"В крови много всего намешано": Девушка Паши Техника рассказала о критическом состоянии рэпера
Девушка Паши Техника сообщила, что рэпер находится в критическом состоянии
Рэпер Паша Техник. Обложка © VK / Паша Техник | Pasha Technique
Рэпер Павел Ивлев, известный как Паша Техник, находится в тяжёлом состоянии. Его избранница Екатерина рассказала, что в крови музыканта обнаружено большое количество наркотических веществ.
Спутница Паши Техника Екатерина рассказала о его состоянии. Видео © t.me / SHOT
"Паша в тяжёлой коме, и по состоянию будет понятно только завтра. В крови какой-то кодеин, хотя его никто не открывал. Но там, оказывается, много всего намешано. Когда он всё это делает, я не понимаю", — сказала она.
Как предполагает Екатерина, препараты рэпер употреблял за её спиной. Она рассказала, что вчера Павел был "свежий" и писал рэп. Но сегодня утром девушка проснулась из-за приступа — у музыканта шла пена изо рта.
Сейчас эпатажный рэпер находится в коме в больнице. Девушка выразила надежду, что произошедшая ситуация станет "звоночком" для Техника и он больше не станет заявлять о том, что "хочет подохнуть". Менеджер рэпера передаёт из больницы, что ситуация критическая, но, благодаря тому что Екатерина вовремя вызвала скорую, шанс на спасение есть.
Напомним, сегодня стало известно, что Паша Техник находится в коме после вечеринки, которая прошла днём ранее. Во время шумного вечера рэпер вместе с друзьями употреблял ряд запрещённых веществ. При этом у Техника за последний месяц уже было несколько приступов эпилепсии. Его бывшая жена Ева Карицкая пообещала засудить тех, кто был вместе с ним на вечеринке и предложил ему употребить наркотики.