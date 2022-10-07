"В крови много всего намешано": Девушка Паши Техника рассказала о критическом состоянии рэпера

Рэпер Павел Ивлев, известный как Паша Техник, находится в тяжёлом состоянии. Его избранница Екатерина рассказала, что в крови музыканта обнаружено большое количество наркотических веществ.

Спутница Паши Техника Екатерина рассказала о его состоянии. Видео © t.me / SHOT

"Паша в тяжёлой коме, и по состоянию будет понятно только завтра. В крови какой-то кодеин, хотя его никто не открывал. Но там, оказывается, много всего намешано. Когда он всё это делает, я не понимаю", — сказала она.

Как предполагает Екатерина, препараты рэпер употреблял за её спиной. Она рассказала, что вчера Павел был "свежий" и писал рэп. Но сегодня утром девушка проснулась из-за приступа — у музыканта шла пена изо рта.

Сейчас эпатажный рэпер находится в коме в больнице. Девушка выразила надежду, что произошедшая ситуация станет "звоночком" для Техника и он больше не станет заявлять о том, что "хочет подохнуть". Менеджер рэпера передаёт из больницы, что ситуация критическая, но, благодаря тому что Екатерина вовремя вызвала скорую, шанс на спасение есть.