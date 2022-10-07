Политолог объяснила желание Литвы стать лидером в "чемпионате по русофобии"

Попытки Литвы перекрыть транзит в Калининградскую область, запрет на въезд россиянам с туристическими визами, снос памятников и переименование улиц — всё это приносит литовским властям политические очки на мировой арене. Об этом Лайфу рассказала политолог, член экспертного клуба "Дигория" Мария Прокофьева, комментируя планы Вильнюса демонтировать крупнейший в стране мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище.

"Литва оправдывает свои ярые антироссийские позиции историческими травмами от советской оккупации и историческими амбициями, связанными с захватом Москвы во время Смутного времени польско-литовскими захватчиками. В действительности же главной причиной такого отношения является простая корреляция: чем больше литовские власти критикуют Россию и ущемляют русскоязычное население, тем больше поддержки они получают от США", — пояснила эксперт.

Она напомнила, что Литва сделала очередной шаг на пути к лидерству в чемпионате по русофобии, приняв решение о сносе крупнейшего мемориала советским воинам в стране — комплекса скульптур на Антакальнисском кладбище, где захоронены несколько тысяч солдат Красной армии, участвовавших в освобождении Вильнюса. Хотя литовские власти прислушались к решению Комитета по правам человека ООН о временных мерах защиты объекта, но ключевое слово здесь "временные", добавила Прокофьева.

"Литовские власти смогут убедить ООН в правоте своей позиции, потому что о каких правах человека в Европе сейчас может идти речь, когда дело касается России? Уже сейчас скульптуры планируют накрыть тканью, видимо, чтобы не оскорблять особенно чувствительных к советской идеологии граждан", — сказала собеседница Лайфа.

Политолог уверена: пока Вильнюс ведёт борьбу со всем русским, страдает население, экономически связанное с Россией. Вопрос о том, поедут ли французы отдыхать в Клайпеду и станут ли немцы покупать квартиры в Литве, остаётся риторическим, отметила политолог.