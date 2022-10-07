"Не хватайте, что поближе": Врач раскрыла секрет шведского стола, способствующий набору веса

Сервировка шведского стола — достаточно любопытный процесс, в котором есть один очень важный секрет, сильно влияющий на фигуру питающихся. Подробнее об этом рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова в телеграм-канале.

"У шведского стола есть свои правила. Одно из них — размещать самые дешёвые и сытные блюда на первой линии выдачи. Как правило, это высококалорийная пища, которой человек быстро набивает желудок и насыщается. Просто обратите внимание, оказавшись в следующий раз возле шведского стола. И не хватайте сразу то, что поближе", — отметила Павлова.

По словам врача-эндокринолога, зачастую люди, оказавшись перед шведским столом, выбирают более привычные для них продукты, не замечая куда более изысканные позиции. Связано это может быть с той культурой питания, которая вырабатывается в семье.