Юрист объяснил, в каких случаях рейды по вручению повесток в коворкингах и кафе законны
Юрист Еремян: Рейды по вручению повесток в коворкингах законны лишь в одном случае
Военный юрист Роман Еремян рассказал, в каких случаях сотрудники полиции могут проводить в коворкингах рейды по поиску людей, подпадающих под мобилизацию.
"Это будет законно, если человека неоднократно уведомляли в письменном виде, почтой, обращались в отдел МВД за помощью в поисках определённых лиц. Да, могут прийти и в коворкинг, и в кафе к таким людям и уведомить, сказать: "Мы вас ищем и не можем найти", — сказал эксперт в беседе с Лайфом.
Однако полицейские не могут подходить к каждому находящемуся в коворкинге, подобные действия незаконны. Если правоохранители кого-то ищут, то должны искать точечно, подчеркнул юрист. Он также напомнил и о порядке проведения подобных мероприятий. По его словам, должны быть соблюдены все правила.
"Повестка по почте, звонок, помощь МВД, где начальник полиции отписывает участковым, а они ищут этого человека для уведомления. В таких случаях необходимо основание узнать, как тебя искали перед этим, были ли повестки. Прийти сразу в коворкинг или ресторан и вручать любому человеку за столом — это незаконно", — заключил Еремян.
Ранее юрист объяснила, можно ли брать нового сотрудника на место мобилизованного. Как рассказала эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, делать это не воспрещается, однако возможно лишь по срочному договору. Эксперт отметила, что, согласно постановлению Правительства РФ, трудовые договоры сотрудников, которых призовут в рамках частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. То есть рабочее место за человеком сохранится.
ТАСС / DPA / Robert Schlesinger