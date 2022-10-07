Юрист объяснил, в каких случаях рейды по вручению повесток в коворкингах и кафе законны

Военный юрист Роман Еремян рассказал, в каких случаях сотрудники полиции могут проводить в коворкингах рейды по поиску людей, подпадающих под мобилизацию.

"Это будет законно, если человека неоднократно уведомляли в письменном виде, почтой, обращались в отдел МВД за помощью в поисках определённых лиц. Да, могут прийти и в коворкинг, и в кафе к таким людям и уведомить, сказать: "Мы вас ищем и не можем найти", — сказал эксперт в беседе с Лайфом.

Однако полицейские не могут подходить к каждому находящемуся в коворкинге, подобные действия незаконны. Если правоохранители кого-то ищут, то должны искать точечно, подчеркнул юрист. Он также напомнил и о порядке проведения подобных мероприятий. По его словам, должны быть соблюдены все правила.

"Повестка по почте, звонок, помощь МВД, где начальник полиции отписывает участковым, а они ищут этого человека для уведомления. В таких случаях необходимо основание узнать, как тебя искали перед этим, были ли повестки. Прийти сразу в коворкинг или ресторан и вручать любому человеку за столом — это незаконно", — заключил Еремян.