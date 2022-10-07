Бабушка одного из захваченных под Одессой российских моряков рассказала о жизни пленников

Надежда Зимина, бабушка одного из захваченных под Одессой российских моряков, рассказала телеканалу "Звезда" о состоянии и быте пленников. Вот уже девять месяцев морально убитые члены экипажей восьми судов ждут освобождения.

Надежда Зимина — о разговорах с внуком-моряком, задержанным на Украине. Видео © ТК "Звезда"

"С января восемь пароходов с 72 членами экипажа находятся там в заложниках. Их охраняет военизированная охрана, на берег их не пускают, они полностью находятся на кораблях", — рассказала Зимина.

Моряки не имеют доступа к российским СМИ, а все новости о внешнем мире получают из скудных разговоров с родными. Сама бабушка признаётся, что со своим внуком она общается только на отвлечённые темы.

"Свободно общаемся мы только на темы семьи, детей, быта, здоровья и так далее. Я просто боюсь, что все разговоры там фиксируются и записываются", — заявила она.

По её словам, на сегодняшний день из плена удалось освободить лишь семь человек — пятерых женщин-поваров и двух заболевших мужчин, а сами родные не прекращают свои попытки достучаться до международных организаций и правозащитников. Среди удерживаемых Украиной россиян — люди разных возрастов, у всех есть семьи, а многим требуется медицинское наблюдение и помощь психологов. Однажды они даже записали обращение с просьбой о помощи, за что были наказаны СБУ.