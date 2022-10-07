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7 октября, 12:37

Стремоусов: Село на севере Херсонщины, где ВСУ расстреляли 16 человек, контролируют наёмники

Село Великая Александровка на севере Херсонской области, где убили 16 мирных жителей, находится под контролем иностранных наёмников, воюющих на стороне Украины, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Село находится, я бы не хотел говорить, что под контролем ВСУ, под контролем наёмников практически всего НАТО, которое сейчас пришло на территорию Украины, не скрывая своих задач по убийству мирного населения. Уже натовское оружие, переодетые натовские войска присутствуют на территории Херсонской области", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Стремоусов также отметил, что убитые были расстреляны боевиками прямо на глазах у жителей села. Один из очевидцев, по словам чиновника, до сих пор не может прийти в себя после увиденного.

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Напомним, сегодня утром появилась информация об убийстве украинскими войсками 16 мирных жителей в Великой Александровке. Таким образом, по словам Стремоусова, подтверждаются данные о "карательных операциях нацистов", которые приходят и убивают мирных граждан только за то, что те разговаривают на русском языке.

Обложка ©

ТАСС / AP / Francisco Seco

Николь Вербер
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