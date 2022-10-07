Глава СПЧ Фадеев: Нобелевская премия мира дискредитировала себя окончательно

Нобелевская премия мира потеряла всякое значение и окончательно себя дискредитировала, заявил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Так он прокомментировал присуждение премии белорусскому активисту Беляцкому, российскому центру "Мемориал"* и украинскому Центру гражданских свобод.

"Нобелевская премия мира перестала быть, во-первых, сколько-нибудь значимой премией, во-вторых, перестала быть премией мира, окончательно дискредитировала себя сегодняшним решением", — отметил он в беседе с ТАСС.

Он напомнил, что когда-то к премии относились серьёзно — лауреатами были Международный комитет Красного Креста, Мать Тереза, Мартин Лютер Кинг, Вилли Брандт. Но в этом году им стал украинский Центр гражданских свобод, который якобы собирает "факты преступлений" Российской армии. Фадеев поинтересовался, чем занималась эта организация, когда Украина бомбила Донбасс, убивая тысячи мирных граждан, детей и стариков. Он добавил, что организация также коллекционирует информацию о неких "жертвах Майдана".

"Какие жертвы Майдана, это был государственный переворот, подстрекаемый и поддерживаемый Западом. Это не идеология защиты прав человека, это идеология войны", — подчеркнул глава СПЧ.

Получивший премию белорусский "правозащитник" и его единомышленники ставили перед собой одну задачу — разрушение белорусской государственности, уточнил Фадеев. Он отметил, что "можно иметь разного рода претензии к власти, но когда государство разрушено, ни о каких правах и свободах говорить не приходится". Российскому "Мемориалу" глава СПЧ предложил отказаться от этой премии, чтобы хотя бы так "сохранить о себе частицы доброй памяти".