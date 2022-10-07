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7 октября, 12:26

Чернышенко предложил разрешить женщинам-добровольцам участвовать в СВО в качестве волонтёров

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко предложил рассмотреть вопрос о возможности привлечения женщин и мужчин, не подходящих под критерии частичной мобилизации, в качестве волонтёров. Заявление он сделал в ходе совещания по информированию граждан по вопросам частичной мобилизации.

"Среди обращений от потенциальных добровольцев есть и женщины. Я разделяю позицию Минобороны, что в рамках частичной мобилизации женщины привлекаться не должны. Предлагаю рассмотреть возможность их деятельности в российских госпиталях, быть волонтёром в случае соответствия и их согласия", — заявил Чернышенко.

Вице-премьер также отметил, что не подпадающие под критерии частичной мобилизации мужчины могли бы быть привлечены в качестве волонтёров для помощи с гуманитарными грузами. Данный вопрос он попросил изучить и проработать различные альтернативные предложения.

На горячую линию по вопросам мобилизации поступило уже более 200 тысяч звонков

На горячую линию по вопросам мобилизации поступило уже более 200 тысяч звонков

Ранее Лайф сообщал, что более 70 тысяч россиян записались в качестве добровольцев в зону СВО после открытия соответствующего сервиса на портале "Госуслуги".

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Shutterstock

Артур Белкин

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