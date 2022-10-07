Чернышенко предложил разрешить женщинам-добровольцам участвовать в СВО в качестве волонтёров
Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко предложил рассмотреть вопрос о возможности привлечения женщин и мужчин, не подходящих под критерии частичной мобилизации, в качестве волонтёров. Заявление он сделал в ходе совещания по информированию граждан по вопросам частичной мобилизации.
"Среди обращений от потенциальных добровольцев есть и женщины. Я разделяю позицию Минобороны, что в рамках частичной мобилизации женщины привлекаться не должны. Предлагаю рассмотреть возможность их деятельности в российских госпиталях, быть волонтёром в случае соответствия и их согласия", — заявил Чернышенко.
Вице-премьер также отметил, что не подпадающие под критерии частичной мобилизации мужчины могли бы быть привлечены в качестве волонтёров для помощи с гуманитарными грузами. Данный вопрос он попросил изучить и проработать различные альтернативные предложения.
Ранее Лайф сообщал, что более 70 тысяч россиян записались в качестве добровольцев в зону СВО после открытия соответствующего сервиса на портале "Госуслуги".
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