Чернышенко предложил разрешить женщинам-добровольцам участвовать в СВО в качестве волонтёров

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко предложил рассмотреть вопрос о возможности привлечения женщин и мужчин, не подходящих под критерии частичной мобилизации, в качестве волонтёров. Заявление он сделал в ходе совещания по информированию граждан по вопросам частичной мобилизации.

"Среди обращений от потенциальных добровольцев есть и женщины. Я разделяю позицию Минобороны, что в рамках частичной мобилизации женщины привлекаться не должны. Предлагаю рассмотреть возможность их деятельности в российских госпиталях, быть волонтёром в случае соответствия и их согласия", — заявил Чернышенко.

Вице-премьер также отметил, что не подпадающие под критерии частичной мобилизации мужчины могли бы быть привлечены в качестве волонтёров для помощи с гуманитарными грузами. Данный вопрос он попросил изучить и проработать различные альтернативные предложения.