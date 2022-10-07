Зеленского уличили в неуравновешенности из-за призывов к ядерному удару по России

Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад нанести превентивный ядерный удар по России, чтобы "исключить возможность применения Россией ядерного оружия". Депутат Госдумы Владимир Володацкий считает, что такие заявления обнажают правду о психическом состоянии украинского лидера.

"Такие заявления делает только психически неуравновешенный человек. Потому что адекватный человек, тем более руководитель государства, такое заявление делать не может", — заявил он в беседе с RT.

Он добавил, что Украина всеми силами пытается втянуть НАТО в конфликт на своей территории, а киевским властям стоит остановиться, пока не случилась беда.

В свою очередь политолог Ростислав Ищенко считает, что такие заявления украинского президента не вписываются в актуальную западную повестку. А сама просьба стала для НАТО сюрпризом — там сразу сказали, что никто не будет наносить удары по территории РФ, заметил эксперт.

"Зеленский выступил с диаметрально противоположным заявлением, не вписался в общую повестку и выставил себя в весьма глупом свете. Поэтому его тут же начали поправлять его же собственные сотрудники. Тот же пресс-секретарь украинского президента вскоре заявил, что его шеф "не то думал, не то говорил, его не так поняли" и т.д.", — заявил он РИА ФАН.