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7 октября, 12:21

В Киргизии сообщили, когда может пройти повторная встреча со сборной России по футболу

Повторный товарищеский матч между сборными Киргизии и России по футболу может состояться в феврале или марте 2023 года. Об этом сообщает "РБ-Спорт" со ссылкой на представителя Киргизского футбольного союза.

Ранее стало известно, что стороны достигли устной договорённости о проведении повторной товарищеской встречи в 2023 году.

"Игра планируется на следующий год, и всё будет зависеть от графика тренеров. Пока есть устная договорённость, матч планируется провести в Москве, по датам — где-то конец февраля, март. Но всё ещё предстоит уточнять", — заявили в Киргизском футбольном союзе.

Сборная России по футболу поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА

Ранее Лайф сообщал, что в конце сентября сборная России по футболу провела первый матч в 2022 году. В товарищеской встрече команда Валерия Карпина победила на выезде Киргизию со счётом 2:1. Решающий гол на 89-й минуте забил Даниил Уткин.

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РФС

Роман Фейгин

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