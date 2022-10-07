В Киргизии сообщили, когда может пройти повторная встреча со сборной России по футболу

Повторный товарищеский матч между сборными Киргизии и России по футболу может состояться в феврале или марте 2023 года. Об этом сообщает "РБ-Спорт" со ссылкой на представителя Киргизского футбольного союза.

Ранее стало известно, что стороны достигли устной договорённости о проведении повторной товарищеской встречи в 2023 году.

"Игра планируется на следующий год, и всё будет зависеть от графика тренеров. Пока есть устная договорённость, матч планируется провести в Москве, по датам — где-то конец февраля, март. Но всё ещё предстоит уточнять", — заявили в Киргизском футбольном союзе.