Путин заявил о необходимости разработки мер для решения конфликтов в СНГ
Президент России Владимир Путин в ходе неформального саммита глав стран СНГ заявил о необходимости проработки мер для предотвращения конфликтов на территории Содружества.
"В нашем кругу затронем вопросы безопасности на пространстве Содружества. Ведь помимо Украины, где происходят действительно трагические события, к сожалению, и между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты. Это, безусловно, требует выработки мер по их разрешению", — отметил российский лидер.
Ранее глава государства заявлял, что под прицелом США находятся все страны, включая ближайших соседей России — страны СНГ. По мнению Путина, Запад считал, что сможет выстроить мир по своей команде, но позднее выяснилось, что подобная перспектива пришлась по нраву далеко не всем странам.