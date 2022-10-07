Путин заявил о необходимости разработки мер для решения конфликтов в СНГ

Президент России Владимир Путин в ходе неформального саммита глав стран СНГ заявил о необходимости проработки мер для предотвращения конфликтов на территории Содружества.

"В нашем кругу затронем вопросы безопасности на пространстве Содружества. Ведь помимо Украины, где происходят действительно трагические события, к сожалению, и между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты. Это, безусловно, требует выработки мер по их разрешению", — отметил российский лидер.