Американец убил возлюбленную, её маленьких детей и мать из-за конструктора Lego

В США 50-летний мужчина убил возлюбленную, её маленьких детей и мать. По данным таблоида Oxygen, расправа произошла в 2018 году в городе Сент-Питерсе.

Ричард Эмери в день убийства вернулся домой с турнира по покеру и был изрядно пьян. Поводом для конфликта с девушкой Кейт Кастен послужил конструктор Lego, который мужчина купил её сыну на Рождество. В ходе ссоры избранница стала выгонять сожителя, но тот схватил ружьё и смертельно ранил её.

Застрелив Кейт, он направился в комнату, куда спрятались двое детей — десятилетний сын Джонатан и восьмилетняя Зои. Их бабушка Джейн Моекел была рядом с ними и закрыла дверь, пытаясь спастись от убийцы. Она едва успела вызвать полицию, как агрессивный Эмери выломал дверь и застрелил её в упор. После этого он расправился с детьми и покинул дом.

Мужчину задержали практически сразу — он прятался в туалете на заправке. Суд признал его виновным, ему грозит смертная казнь или пожизненное заключение. В ходе заседания Эмери заявил, что в день убийства "был не в себе" и "облажался".