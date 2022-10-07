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7 октября, 12:54

Путин: Страны СНГ давно переходят на расчёты в национальных валютах

Президент России Владимир Путин заявил, что страны Содружества Независимых Государств (СНГ) уже давно начали переход на расчёты в национальных валютах и делают это без какой-либо привязки к политической конъюктуре.

"Собственно говоря, мы с вами делаем это (расчёты в национальных валютах. — Прим. Лайфа) на протяжении уже многих лет, это никак не привязано к какой бы то ни было политической конъюнктуре", — заявил Путин в ходе неформального саммита глав стран СНГ.

По словам российского лидера, переход на взаимные расчёты в национальных валютах может помочь странам СНГ развивать товарооборот внутри содружества.

Путин заявил о необходимости разработки мер для решения конфликтов в СНГ

Путин заявил о необходимости разработки мер для решения конфликтов в СНГ

Ранее Лайф сообщал, что президент США Джо Байден подписал закон, который вводит запрет для американского Минфина на передачу России и Белоруссии долларов взамен на специальные права заимствования (СДР).

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Kremlin.ru

Артур Белкин

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