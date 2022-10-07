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7 октября, 12:57

Швейцарский биатлонист Халленбартер покончил жизнь самоубийством

Биатлонист из Швейцарии Симон Халленбартер покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает Blick.

По информации издания, в последнее время 43-летний спортсмен испытывал проблемы с психикой. Перед смертью он вместе с подругой отправился на отдых в Австрию.

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Спортивную карьеру Халленбартер начал в лыжных гонках. В 2002 году он перешёл в биатлон. Швейцарец выступал на Олимпийских играх в Турине-2006, Ванкувере-2010 и Сочи-2014. Также он был участником восьми чемпионатов мира. На этапах Кубка мира Симон ни разу не занимал призовое место, но в топ-10 попадал.

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Getty Images / NordicFocus / Christian Manzoni

Роман Фейгин

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