Минобороны Белоруссии анонсировало поступления в войска "Искандеров" и ЗРК С-400

В Минобороны Белоруссии ожидают поступления на вооружение оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на министра Виктора Хренина.

"Министр обороны анонсировал поступление в войска ряда новинок. Это ракетные комплексы "Искандер", системы ПВО С-400, а в октябре состоится презентация боевых беспилотных комплексов", — отметили в МО Белоруссии.

Напомним, президенты России и Белоруссии на переговорах в июне пришли к соглашению о том, что республика получит ОТРК "Искандер-М", способные нести ядерные заряды, а белорусские истребители Су-35 будут модернизированы на авиазаводах РФ и также получат возможность нести ракеты с ядерной боеголовкой. Причиной ускоренного усиления защиты Союзного государства стали тренировочные полёты самолётов НАТО с ядерными зарядами над Белоруссией.