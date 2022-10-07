Минобороны Белоруссии анонсировало поступления в войска "Искандеров" и ЗРК С-400
В Минобороны Белоруссии ожидают поступления на вооружение оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на министра Виктора Хренина.
"Министр обороны анонсировал поступление в войска ряда новинок. Это ракетные комплексы "Искандер", системы ПВО С-400, а в октябре состоится презентация боевых беспилотных комплексов", — отметили в МО Белоруссии.
Напомним, президенты России и Белоруссии на переговорах в июне пришли к соглашению о том, что республика получит ОТРК "Искандер-М", способные нести ядерные заряды, а белорусские истребители Су-35 будут модернизированы на авиазаводах РФ и также получат возможность нести ракеты с ядерной боеголовкой. Причиной ускоренного усиления защиты Союзного государства стали тренировочные полёты самолётов НАТО с ядерными зарядами над Белоруссией.
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ТАСС / Кирилл Кухмарь