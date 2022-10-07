"Надеть юбки и взять женские имена": Кадыров дал два совета уезжающим из России мужчинам

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал совет уезжающим из России мужчинам. Он порекомендовал им сменить гардероб, заменив штаны юбками, а также обратить внимание на свои имена — сменить их на женские.

"Я не понимаю тех, кто в трудный час бросает свою Родину, уезжает за границу. Таким трусам я советую надеть юбки и сменить имена на женские. Хотя даже женщины в нашей истории имели мужество сражаться до конца наравне с мужчинами", — сказал политик в ходе выступления на торжественном построении бойцов силовых подразделений на территории военной базы в Ханкале.

По словам Кадырова, в России введена частичная мобилизация, которой вполне достаточно, чтобы каждый гражданин выполнил долг и сам предложил полезные в бою навыки.