"Надеть юбки и взять женские имена": Кадыров дал два совета уезжающим из России мужчинам
Кадыров посоветовал уезжающим из России мужчинам надеть юбки и взять женские имена
Глава Чечни Рамзан Кадыров дал совет уезжающим из России мужчинам. Он порекомендовал им сменить гардероб, заменив штаны юбками, а также обратить внимание на свои имена — сменить их на женские.
"Я не понимаю тех, кто в трудный час бросает свою Родину, уезжает за границу. Таким трусам я советую надеть юбки и сменить имена на женские. Хотя даже женщины в нашей истории имели мужество сражаться до конца наравне с мужчинами", — сказал политик в ходе выступления на торжественном построении бойцов силовых подразделений на территории военной базы в Ханкале.
По словам Кадырова, в России введена частичная мобилизация, которой вполне достаточно, чтобы каждый гражданин выполнил долг и сам предложил полезные в бою навыки.
Кстати, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что в зоне специальной военной операции находится около десяти тысяч бойцов из республики. Кроме того, он добавил, что в зону СВО отправятся дополнительные спецполки, а также отметил, что ежедневно в республику приезжают добровольцы, которые доверяют чеченским инструкторам и хотят вступить в отряды "Ахмата".
ТАСС / Елена Афонина