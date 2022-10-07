Повестки, выписанные главой кубанского посёлка, признали законными
"Объясняем.рф": Глава посёлка на Кубани имела право выписывать повестки в военкомат
Глава сельского поселения в Тимашевском районе Кубани Наталья Желтобрюхова действовала законно, когда собственноручно выписывала местным жителям повестки в военкомат. Об этом говорится в разъяснении запущенного правительством портала "Объясняем.рф". Разобрав ситуацию, произошедшую в Краснодарском крае, на портале пришли к выводу, что чиновница действовала в рамках своих полномочий, как и военкомат, попросивший её участия из-за высокой нагрузки.
"В полномочиях местного самоуправления, к которым относятся и администрации сельских поселений, предусмотрено осуществление первичного воинского учёта. Это регламентируется федеральным законодательством. В частности, это касается оповещения пребывающих в запасе в соответствии с заданием комиссариата, их доставку в военкомат", — сказано в сообщении.
Ранее на портале уже разбирали вопрос, связанный с раздачей повесток сотрудниками школ, а в частности учителями. Оказалось, что любые гражданские лица могут вручать россиянам повестки в рамках мобилизации, если их уполномочил военкомат. Кстати, единственные дети одиноких родителей могут рассчитывать на отсрочку. Кроме того, оказалось, что служащие пожарных частей не подлежат призыву в рамках объявленной в России частичной мобилизации.
ТАСС / Станислав Красильников