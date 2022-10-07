Повестки, выписанные главой кубанского посёлка, признали законными

Глава сельского поселения в Тимашевском районе Кубани Наталья Желтобрюхова действовала законно, когда собственноручно выписывала местным жителям повестки в военкомат. Об этом говорится в разъяснении запущенного правительством портала "Объясняем.рф". Разобрав ситуацию, произошедшую в Краснодарском крае, на портале пришли к выводу, что чиновница действовала в рамках своих полномочий, как и военкомат, попросивший её участия из-за высокой нагрузки.