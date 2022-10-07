Бросивший украинскую беженку британец вернулся к жене и дочкам
Лорна и Энтони Гарнетт. Фото © The Sun
Британец Энтони Гарнетт, который в начале лета бросил жену и детей ради украинской беженки, вернулся в семью. Как сообщает The Sun, суд отменил запрет на общение с детьми, который вступил в силу после жалобы его супруги Лорны Гарнетт.
"Словами невозможно передать, как я рад. Это так здорово снова быть со своими детьми! Дети для меня — самое важное в мире", — раскаялся мужчина.
Супруга Гарнетта в свою очередь скромно отметила, что "на самом деле он прекрасный отец, который до чёртиков любит своих дочерей", и всё это время он правда очень скучал по ним.
Напомним, украинская беженка София Каркадым всего за десять дней пребывания в Западном Йоркшире увела мужа у приютившей её англичанки. Британка выгнала девушку, узнав об измене супруга. Однако тот ушёл с новой возлюбленной и вскоре разорился. В итоге британец принял решение расстаться с украинкой после её вспышки ярости с метанием ножа. Мужчина признался, что сначала влюбился в девушку, однако потом увидел в ней другую сторону, с которой не смог смириться. Каркадым пришлось возвращаться на родину с разбитым сердцем. Роман разлучницы и женатого британца продлился всего четыре месяца.