Бросивший украинскую беженку британец вернулся к жене и дочкам

Британец Энтони Гарнетт, который в начале лета бросил жену и детей ради украинской беженки, вернулся в семью. Как сообщает The Sun, суд отменил запрет на общение с детьми, который вступил в силу после жалобы его супруги Лорны Гарнетт.

"Словами невозможно передать, как я рад. Это так здорово снова быть со своими детьми! Дети для меня — самое важное в мире", — раскаялся мужчина.