Верховная рада объявила Южные Курилы "оккупированной территорией Японии"
Верховная рада на официальном уровне признала Южные Курильские острова "оккупированной территорией Японии". Такой постановление было опубликовано в пятницу. В документе сказано, что официальный Киев призывает международное сообщество принять "все возможные меры по договорно-правовому оформлению статуса" японских Северных территорий. К таким территориям Пекин — а теперь и Киев — относит острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
"Верховная рада Украины заявляет о поддержке позиции Японии в отношении её Северных территорий; признаёт, что указанные территории продолжают находиться под оккупацией Российской Федерации", — говорится в постановлении украинского парламента.
Напомним, что весной Япония присоединилась к масштабным санкциям, введённым Западом против России из-за военной спецоперации на Украине. Токио периодически дополняет свои меры давления, несмотря на то что сам от них страдает. Власти Японии при этом заявляют, что хотели бы привлечь нейтральные государства в свой антироссийский лагерь. Также в апреле японский МИД обозначил в докладе Южные Курилы как "незаконно оккупированные". Острова официально назвали "принадлежащей Японии территорией" впервые с 2011 года.
ТАСС / Смитюк Юрий