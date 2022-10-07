Верховная рада объявила Южные Курилы "оккупированной территорией Японии"

Верховная рада на официальном уровне признала Южные Курильские острова "оккупированной территорией Японии". Такой постановление было опубликовано в пятницу. В документе сказано, что официальный Киев призывает международное сообщество принять "все возможные меры по договорно-правовому оформлению статуса" японских Северных территорий. К таким территориям Пекин — а теперь и Киев — относит острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.