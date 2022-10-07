Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали требование президента Украины Владимира Зеленского нанести превентивный удар по России. Большинство из них сошлись во мнении, что лидера Незалежной стоит остановить, так как его высказывания уже начинают пугать людей.

"Зеленский, "мистер Пандора", думает о том, чтобы втянуть Европу в ядерный апокалипсис. Сам он будет хорошо спрятан в своём бункере и потом отправится в другое место", — пишет один пользователь.

"Маленькому парню в футболке цвета хаки лучше бы возобновить свою маленькую карьеру плохого актёра! Он ведёт мир к разрушению, насвистывая бред перед камерами и микрофонами мира", — написал читатель издания.

Многие комментаторы подчеркнули, что "Зеленский — опасный персонаж, который ходит по краю". Также они обратили внимание на его фанатизм, "которому европейцы позволяют становиться всё более параноидальным с каждым днём ​​и который поощряет Байден". По их мнению, если не остановить президента Украины, то он приведёт мир к катастрофе.

"Главы европейских государств давно должны были заставить его успокоиться, но никто не осмеливается, потому что на самом деле он повторяет то, что нашёптывают ему в наушники американские хозяева. Вот почему его разглагольствования становятся всё более и более опасными", — написал Dany L.