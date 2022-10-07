"Ведёт мир к разрушению": Французы потребовали остановить "опасного" Зеленского
Читатели Le Figaro потребовали остановить "опасного" Зеленского
Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали требование президента Украины Владимира Зеленского нанести превентивный удар по России. Большинство из них сошлись во мнении, что лидера Незалежной стоит остановить, так как его высказывания уже начинают пугать людей.
"Зеленский, "мистер Пандора", думает о том, чтобы втянуть Европу в ядерный апокалипсис. Сам он будет хорошо спрятан в своём бункере и потом отправится в другое место", — пишет один пользователь.
"Маленькому парню в футболке цвета хаки лучше бы возобновить свою маленькую карьеру плохого актёра! Он ведёт мир к разрушению, насвистывая бред перед камерами и микрофонами мира", — написал читатель издания.
Многие комментаторы подчеркнули, что "Зеленский — опасный персонаж, который ходит по краю". Также они обратили внимание на его фанатизм, "которому европейцы позволяют становиться всё более параноидальным с каждым днём и который поощряет Байден". По их мнению, если не остановить президента Украины, то он приведёт мир к катастрофе.
"Главы европейских государств давно должны были заставить его успокоиться, но никто не осмеливается, потому что на самом деле он повторяет то, что нашёптывают ему в наушники американские хозяева. Вот почему его разглагольствования становятся всё более и более опасными", — написал Dany L.
"Зеленский опасен, он работает утром, днём и ночью на ЦРУ и американские оружейные и энергетические лобби ценой украинской крови", — подчеркнул анонимный автор.
Напомним, вчера Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по РФ, так как это, по его мнению, поможет якобы "исключить возможность применения Россией ядерного оружия" и припугнёт Москву. В Кремле заявление украинского лидера уже назвали призывом к началу мировой войны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае глобального конфликта последствия будут чудовищны и непредсказуемы, глава МИД Сергей Лавров назвал эти призывы "подтверждением необходимости спецоперации".
ТАСС / ZEUS