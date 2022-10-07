Энергодар оказался обесточен после взрыва на ТЭС из-за обстрела ВСУ
В Энергодаре произошло отключение электроэнергии из-за очередного артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. Об этом написал в своём телеграм-канале в пятницу председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Во время артиллерийского обстрела был зафиксирован взрыв в районе распределительного устройства, расположенного на ТЭС, после чего во всём Энергодаре и ближайших населённых пунктах пропал свет", — уточнил он.
По словам Рогова, сейчас специалисты работают над переподключением системы к запасным линиям, чтобы подача электроэнергии возобновилась. Власти региона просят мирных жителей "сохранять спокойствие и проявлять терпение".
Отметим, что за последнее время интенсивность обстрелов Энергодара увеличилась в разы. По одной из версий, украинская армия массированными обстрелами береговой линии готовится к проведению десантной операции. Обстановка в регионе стала очень небезопасной. Власти Херсонской и Запорожской областей даже согласовали вывоз детей из прифронтовой зоны на территорию Крыма. Эвакуация будет производиться по письменному согласию родителей.
Getty Images/MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES