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Регион
Опубликовано 7 октября 2022, 13:39
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Энергодар оказался обесточен после взрыва на ТЭС из-за обстрела ВСУ

В Энергодаре произошло отключение электроэнергии из-за очередного артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. Об этом написал в своём телеграм-канале в пятницу председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Во время артиллерийского обстрела был зафиксирован взрыв в районе распределительного устройства, расположенного на ТЭС, после чего во всём Энергодаре и ближайших населённых пунктах пропал свет", уточнил он.

По словам Рогова, сейчас специалисты работают над переподключением системы к запасным линиям, чтобы подача электроэнергии возобновилась. Власти региона просят мирных жителей "сохранять спокойствие и проявлять терпение".

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Отметим, что за последнее время интенсивность обстрелов Энергодара увеличилась в разы. По одной из версий, украинская армия массированными обстрелами береговой линии готовится к проведению десантной операции. Обстановка в регионе стала очень небезопасной. Власти Херсонской и Запорожской областей даже согласовали вывоз детей из прифронтовой зоны на территорию Крыма. Эвакуация будет производиться по письменному согласию родителей.

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Getty Images/MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES

Алексей Берковиц
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