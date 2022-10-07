Энергодар оказался обесточен после взрыва на ТЭС из-за обстрела ВСУ

В Энергодаре произошло отключение электроэнергии из-за очередного артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. Об этом написал в своём телеграм-канале в пятницу председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Во время артиллерийского обстрела был зафиксирован взрыв в районе распределительного устройства, расположенного на ТЭС, после чего во всём Энергодаре и ближайших населённых пунктах пропал свет", — уточнил он.

По словам Рогова, сейчас специалисты работают над переподключением системы к запасным линиям, чтобы подача электроэнергии возобновилась. Власти региона просят мирных жителей "сохранять спокойствие и проявлять терпение".