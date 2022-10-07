Килограмм сала в дорогу: В Кургане нашли необычный способ поощрять мобилизованных
В Кургане предложили давать мобилизованным в подарок по килограмму сала
Мясной магазин "Рога и копыта" в Кургане решил креативно поощрить всех, кому пришла повестка по частичной мобилизации, и предложил давать каждому из них один килограмм сала в подарок. Запись опубликована в группе магазина во "ВКонтакте".
Фото © VK / СЕТЬ мясных центров "РОГА и КОПЫТА" / Курган
"Сеть мясных центров проводит "мобилизАКцию". Приди к нам с повесткой из военкомата и получи один килограмм сала в дорогу!" — говорится в тексте сообщения.
Впрочем, такой креатив оценили далеко не все. Некоторые из комментаторов считают, что акции, связанные с темой частичной мобилизации, являются неуместными, а кто-то и вовсе предложил вручить повестку автору данной идеи. Нашлись и те, кто посчитал маркетолога сети магазинов гением и высказался за его поощрение со стороны руководства.
Ранее Лайф сообщал, что семьям мобилизованных россиян помогут фермерскими продуктами в рамках программы агрофудшеринга.
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