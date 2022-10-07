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7 октября, 13:35

Килограмм сала в дорогу: В Кургане нашли необычный способ поощрять мобилизованных

В Кургане предложили давать мобилизованным в подарок по килограмму сала

Мясной магазин "Рога и копыта" в Кургане решил креативно поощрить всех, кому пришла повестка по частичной мобилизации, и предложил давать каждому из них один килограмм сала в подарок. Запись опубликована в группе магазина во "ВКонтакте".

Фото © VK / СЕТЬ мясных центров "РОГА и КОПЫТА" / Курган

Фото © VK / СЕТЬ мясных центров "РОГА и КОПЫТА" / Курган

"Сеть мясных центров проводит "мобилизАКцию". Приди к нам с повесткой из военкомата и получи один килограмм сала в дорогу!" — говорится в тексте сообщения.

Впрочем, такой креатив оценили далеко не все. Некоторые из комментаторов считают, что акции, связанные с темой частичной мобилизации, являются неуместными, а кто-то и вовсе предложил вручить повестку автору данной идеи. Нашлись и те, кто посчитал маркетолога сети магазинов гением и высказался за его поощрение со стороны руководства.

В Туве семьям мобилизованных раздали по живой овце

В Туве семьям мобилизованных раздали по живой овце

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Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин

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