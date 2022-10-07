Внешнее давление и спасение Донбасса: Политолог объяснил высокий уровень доверия россиян Путину

По словам политолога, в настоящее время общество переживает непростой исторический период. Однако именно в такие моменты идёт консолидация, сплочение вокруг центра, флага, президента и командира.

"Понятно, что это многослойная такая история, беспрецедентное внешнее давление, тревоги, угрозы, которые каждый на себе чувствует. И с другой стороны, справедливая история со спасением донбасских ребят, их возвращение в состав России, что ещё не так давно казалось невозможным. Такие вещи и обуславливают эти цифры", — заявил Мартынов.