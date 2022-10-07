Внешнее давление и спасение Донбасса: Политолог объяснил высокий уровень доверия россиян Путину
Политолог Мартынов объяснил высокий уровень доверия россиян Путину его политическим курсом
Директор Института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с Лайфом назвал ожидаемыми и совершенно неудивительными результаты опроса россиян, согласно которым уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину превысил 81%.
По словам политолога, в настоящее время общество переживает непростой исторический период. Однако именно в такие моменты идёт консолидация, сплочение вокруг центра, флага, президента и командира.
"Понятно, что это многослойная такая история, беспрецедентное внешнее давление, тревоги, угрозы, которые каждый на себе чувствует. И с другой стороны, справедливая история со спасением донбасских ребят, их возвращение в состав России, что ещё не так давно казалось невозможным. Такие вещи и обуславливают эти цифры", — заявил Мартынов.
Как уже писал Лайф, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные нового опроса среди россиян, согласно которому президенту РФ Владимиру Путину доверяет 81,1% граждан. Согласно результатам, показатель одобрения деятельности главы государства с 26 сентября по 2 октября 2022 года вырос на 0,9 п.п. и составил 76,9%.