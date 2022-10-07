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7 октября, 13:31

Внешнее давление и спасение Донбасса: Политолог объяснил высокий уровень доверия россиян Путину

Политолог Мартынов объяснил высокий уровень доверия россиян Путину его политическим курсом

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с Лайфом назвал ожидаемыми и совершенно неудивительными результаты опроса россиян, согласно которым уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину превысил 81%.

По словам политолога, в настоящее время общество переживает непростой исторический период. Однако именно в такие моменты идёт консолидация, сплочение вокруг центра, флага, президента и командира.

"Понятно, что это многослойная такая история, беспрецедентное внешнее давление, тревоги, угрозы, которые каждый на себе чувствует. И с другой стороны, справедливая история со спасением донбасских ребят, их возвращение в состав России, что ещё не так давно казалось невозможным. Такие вещи и обуславливают эти цифры", — заявил Мартынов.

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Как уже писал Лайф, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные нового опроса среди россиян, согласно которому президенту РФ Владимиру Путину доверяет 81,1% граждан. Согласно результатам, показатель одобрения деятельности главы государства с 26 сентября по 2 октября 2022 года вырос на 0,9 п.п. и составил 76,9%.

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Kremlin.ru

Ольга Годуненко

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