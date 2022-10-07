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Опубликовано 7 октября 2022, 13:30
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Минск готов дополнительно привлечь до полумиллиона военных из резерва

Глава Минобороны Белоруссии Хренин готов выставить 500 тысяч военнообязанных из подготовленного резерва

Белоруссия готова при необходимости привлечь из резерва 500 тысяч военнообязанных. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны республики со ссылкой на главу ведомства Виктора Хренина, передаёт ТАСС.

"Военное ведомство при необходимости может выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных, и речь идёт о подготовленном резерве", — уточнили в Минске.

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Напомним, что накануне в Белоруссии предупредили о формировании ударных группировок НАТО в Восточной Европе. По словам Хренина, под видом борьбы с миграционным кризисом в Польше на белорусской границе сосредоточены силы и средства трёх из четырёх крупных польских сухопутных объединений. А ранее и лидер республики Александр Лукашенко заявил об угрозе тактического ядерного удара после слов президента Польши.

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Алексей Берковиц
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