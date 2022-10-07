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7 октября, 11:57

Лукашенко ответил на вопрос Лайфа о безопасности западных границ РФ и Белоруссии

Лукашенко — о безопасности западных границ РФ и Белоруссии: Не волнуйтесь, всё будет нормально

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с корреспондентом Лайфа ответил на вопрос, находятся ли в безопасности западные границы Союзного государства.

Лукашенко рассказал о безопасности на западных границах РФ и Белоруссии. Видео © LIFE

"Наши западные границы... сложно сказать. Вы же слышали заявления, что якобы уже договорились, арсеналы ядерного оружия переместим в Польшу. Будем думать. Мы уже решили, ещё раз подумаем, как на это отвечать. Не волнуйтесь. Всё будет нормально", — заявил Лукашенко корреспонденту Лайфа.

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Обложка ©

LIFE

Артур Белкин

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