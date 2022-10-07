Лукашенко ответил на вопрос Лайфа о безопасности западных границ РФ и Белоруссии

"Наши западные границы... сложно сказать. Вы же слышали заявления, что якобы уже договорились, арсеналы ядерного оружия переместим в Польшу. Будем думать. Мы уже решили, ещё раз подумаем, как на это отвечать. Не волнуйтесь. Всё будет нормально", — заявил Лукашенко корреспонденту Лайфа.