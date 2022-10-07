Лукашенко ответил на вопрос Лайфа о безопасности западных границ РФ и Белоруссии
Лукашенко — о безопасности западных границ РФ и Белоруссии: Не волнуйтесь, всё будет нормально
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с корреспондентом Лайфа ответил на вопрос, находятся ли в безопасности западные границы Союзного государства.
Лукашенко рассказал о безопасности на западных границах РФ и Белоруссии. Видео © LIFE
"Наши западные границы... сложно сказать. Вы же слышали заявления, что якобы уже договорились, арсеналы ядерного оружия переместим в Польшу. Будем думать. Мы уже решили, ещё раз подумаем, как на это отвечать. Не волнуйтесь. Всё будет нормально", — заявил Лукашенко корреспонденту Лайфа.
Ранее Лукашенко рассказал об опасности тактического ядерного удара по территории Белоруссии, если в Польше будут размещены арсеналы ядерного оружия.
LIFE