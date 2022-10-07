Президент Таджикистана привёз в подарок Путину ковры из фруктов и пирамиды из арбузов

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон приехал на неформальный саммит лидеров стран СНГ в Санкт-Петербург с щедрыми подарками для президента России Владимира Путина, который отмечает 7 октября день рождения.

Резиденция Владимира Путина в Петербурге, где в день рождения президента собрали пирамиды из подаренных фруктов. © LIFE / Павел Баранов

Горы фруктов — арбузы и дыни родом из Таджикистана — собрали в огромные пирамиды, а из остальных фруктов выложили ковры прямо на территории петербургской резиденции Путина, что придало месту экзотический вид. Поздравляя российского лидера с юбилеем, Рахмон также пообещал ему, что приложит все усилия для расширения взаимовыгодного сотрудничества.