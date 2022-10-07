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7 октября, 11:50

Президент Таджикистана привёз в подарок Путину ковры из фруктов и пирамиды из арбузов

<p>Горы фруктов, подаренных президентом Таджикистана. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Горы фруктов, подаренных президентом Таджикистана. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон приехал на неформальный саммит лидеров стран СНГ в Санкт-Петербург с щедрыми подарками для президента России Владимира Путина, который отмечает 7 октября день рождения.

Резиденция Владимира Путина в Петербурге, где в день рождения президента собрали пирамиды из подаренных фруктов. © LIFE / Павел Баранов

Горы фруктов — арбузы и дыни родом из Таджикистана — собрали в огромные пирамиды, а из остальных фруктов выложили ковры прямо на территории петербургской резиденции Путина, что придало месту экзотический вид. Поздравляя российского лидера с юбилеем, Рахмон также пообещал ему, что приложит все усилия для расширения взаимовыгодного сотрудничества.

  • Подарки Владимиру Путину у резиденции в Санкт-Петербурге. Фото © LIFE / Павел Баранов
    Подарки Владимиру Путину у резиденции в Санкт-Петербурге. Фото © LIFE / Павел Баранов
  • Резиденция Путина в Санкт-Петербурге, куда привозят подарки в честь дня рождения президента. © LIFE / Павел Баранов
    Резиденция Путина в Санкт-Петербурге, куда привозят подарки в честь дня рождения президента. © LIFE / Павел Баранов

Подарки Владимиру Путину у резиденции в Санкт-Петербурге. Фото © LIFE / Павел Баранов

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Песков рассказал о скромном подарке Путину от Администрации Президента

Песков рассказал о скромном подарке Путину от Администрации Президента

Как писал Лайф, Владимира Путина уже поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что политик возглавил страну, когда та была в глубоком экономическом и политическом кризисе, однако в кратчайшие сроки Путин смог решить основные проблемы государства и превратить Россию в одну из самых сильных мировых держав. Свои поздравления в адрес Путина направил и глава КНДР Ким Чен Ын, который отметил заслуги президента страны в "строительстве сильной России".


Ирина Фальке

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