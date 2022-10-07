Президент Таджикистана привёз в подарок Путину ковры из фруктов и пирамиды из арбузов
Горы фруктов, подаренных президентом Таджикистана. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Глава Таджикистана Эмомали Рахмон приехал на неформальный саммит лидеров стран СНГ в Санкт-Петербург с щедрыми подарками для президента России Владимира Путина, который отмечает 7 октября день рождения.
Резиденция Владимира Путина в Петербурге, где в день рождения президента собрали пирамиды из подаренных фруктов. © LIFE / Павел Баранов
Горы фруктов — арбузы и дыни родом из Таджикистана — собрали в огромные пирамиды, а из остальных фруктов выложили ковры прямо на территории петербургской резиденции Путина, что придало месту экзотический вид. Поздравляя российского лидера с юбилеем, Рахмон также пообещал ему, что приложит все усилия для расширения взаимовыгодного сотрудничества.
Как писал Лайф, Владимира Путина уже поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что политик возглавил страну, когда та была в глубоком экономическом и политическом кризисе, однако в кратчайшие сроки Путин смог решить основные проблемы государства и превратить Россию в одну из самых сильных мировых держав. Свои поздравления в адрес Путина направил и глава КНДР Ким Чен Ын, который отметил заслуги президента страны в "строительстве сильной России".