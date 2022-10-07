Бельгия отказалась голосовать по восьмому пакету санкций ЕС против России

Бельгия отказалась голосовать по восьмому пакету санкций Евросоюза против России из-за несогласия с ограничениями по импорту стали из РФ, однако не стала блокировать решение о новых ограничениях из соображений "европейской солидарности". Об этом заявил бельгийский премьер-министр Александр Де Кро.

"Вопрос в том, чтобы понять, каким образом нам сохранять солидарность европейских стран и нашего населения, чтобы продолжать поддержку Украины. Конечно, военные успехи Украины помогают… Но если экономические издержки станут ещё выше, люди будут терять работу, то это станет тяжело", — цитирует его Echo.

По данным издания, число рабочих на заводах НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат, имеющий активы в США и Европе) в стране составляет порядка 1200 человек. Бельгийским властям удалось добиться двухлетнего переходного периода, в ходе которого европейские предприятия НЛМК смогут получать сырьё в объёмах, эквивалентных поставкам 2021 года (3,8 тонны стальных слябов).