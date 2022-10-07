Алина Загитова рассказала, что в 16 лет её преследовал поклонник-наркоман
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова рассказала в интервью на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой, что в 16 лет её преследовал навязчивый поклонник.
"Ко мне приехал какой-то мужчина из Казани на большой тонированной машине. Он встречал меня около дома. Мне было лет 16. Я была в шоке. В какой-то момент бабушка пошла со мной. Он ехал так медленно, как мы шли, и такой: "Слушайте, надо переговорить с вашей внучкой, мне она очень нравится", — добавила Загитова.
По словам 20-летней фигуристки, выяснилось, что мужчина был наркоманом, который не платил алименты своей бывшей жене. В связи с его агрессивным поведением в центре спорта и образования "Самбо-70" Алине предоставили охранника.
Напомним, Загитова является первой и пока единственной российской фигуристкой, которая выиграла все крупные международные турниры на взрослом уровне, включая Олимпиаду, чемпионаты мира и Европы, а также финал Гран-при. В последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В финале Гран-при в Турине россиянка стала шестой, после чего объявила о паузе в карьере. Об окончательном уходе из спорта спортсменка ничего не говорила.
ТАСС / Andrew Lubimov