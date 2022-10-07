Алина Загитова рассказала, что в 16 лет её преследовал поклонник-наркоман

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова рассказала в интервью на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой, что в 16 лет её преследовал навязчивый поклонник.

"Ко мне приехал какой-то мужчина из Казани на большой тонированной машине. Он встречал меня около дома. Мне было лет 16. Я была в шоке. В какой-то момент бабушка пошла со мной. Он ехал так медленно, как мы шли, и такой: "Слушайте, надо переговорить с вашей внучкой, мне она очень нравится", — добавила Загитова.

По словам 20-летней фигуристки, выяснилось, что мужчина был наркоманом, который не платил алименты своей бывшей жене. В связи с его агрессивным поведением в центре спорта и образования "Самбо-70" Алине предоставили охранника.