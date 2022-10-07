Составлен топ-7 бытовой техники, которая "ест" больше всего энергии

Итальянская ассоциация по защите прав потребителей государственных услуг Assoutenti выяснила, какая домашняя техника потребляет больше всего энергии. Исследование было проведено в связи с растущим в Европе энергокризисом.

Больше всего энергии "съедает" кондиционер: в год он потребляет 400 кВт/ч. По данным ассоциации за 2019 год, итальянская семья из трёх человек платила за него 119 евро в год (6930 рублей). Сейчас же придётся отдать 263 евро (15 317 рублей).

На втором месте оказался холодильник (300 кВт/ч в год), на него у итальянцев уходит 200 евро (11 648 рублей). Тройку лидеров замыкает фен, на который тратится 172 евро (10 017 рублей).

На работу стиральной машины и микроволновки уходит одинаково — 159 евро (9260 рублей), посудомоечная машина обходится в 145 евро (8444 рубля). На последнем месте топа пылесос — 119 евро (6930 рублей).