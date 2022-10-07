После плана по Крыму и Донбассу Маск предложил решение проблемы Тайваня

Американский миллиардер Илон Маск предложил план по решению ситуации с Тайванем: по его мнению, нужно сделать остров специальным административным районом Китая. При этом основатель SpaceX уверен, что конфликт за Тайвань неизбежен, но он очень дорого обойдётся миру: потери мировой экономики могут составить 30% ВВП.

"Я бы порекомендовал придумать, как наделить Тайвань статусом специальной административной зоны, что более или менее приемлемо, хотя, вероятно, всех не осчастливит. Как мне кажется, вполне вероятно, что они смогут заключить соглашение с ещё более мягкими условиями, чем в случае Гонконга", — отметил он в интервью Financial Times.