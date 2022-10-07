После плана по Крыму и Донбассу Маск предложил решение проблемы Тайваня
Американский миллиардер Илон Маск предложил план по решению ситуации с Тайванем: по его мнению, нужно сделать остров специальным административным районом Китая. При этом основатель SpaceX уверен, что конфликт за Тайвань неизбежен, но он очень дорого обойдётся миру: потери мировой экономики могут составить 30% ВВП.
"Я бы порекомендовал придумать, как наделить Тайвань статусом специальной административной зоны, что более или менее приемлемо, хотя, вероятно, всех не осчастливит. Как мне кажется, вполне вероятно, что они смогут заключить соглашение с ещё более мягкими условиями, чем в случае Гонконга", — отметил он в интервью Financial Times.
А ранее Маск выступил с предложением решения конфликта на Украине. По мнению миллиардера, Крым должен остаться российским, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях необходимо провести повторные референдумы при участии наблюдателей ООН. Бизнесмен также сказал, что на востоке Украины много русских, которые "предпочитают Россию". При этом Маск оговорился, что по-прежнему поддерживает Киев и является "большим фанатом Украины, но не третьей мировой войны".
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